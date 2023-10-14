До тех пор, пока критерии медобслуживания будут выражаться количеством койко-мест и посещений врачом, а не качеством оказываемой помощи, больные не в состоянии принимать услуги бесплатного медицинского обслуживания не то, чтобы с минимальной пользой, но и просто без нанесения себе морального ущерба. К счастью, существует платное медицинское здравоохранение, которое вполне способно обеспечить и индивидуальный подход, и обследования с применением технологичного оборудования, и помощь профессионалов высокого уровня.



Последние статистические данные фонда «Общественное мнение» показывают, что не менее 42 % граждан получают ежегодно платные медицинские услуги, из них лишь 11 % - в частных клиниках. Количество таких лечащихся растет с каждым годом. Населению со средним уровнем достатка стали по карману платные медицинские услуги – ведь нет ничего важнее здоровья! Если доплачивать за обслуживание приходится даже инвалидам и пенсионерам, то медицинское обслуживание можно назвать бесплатным только формально.



Но если вы все равно оплачиваете услуги такого рода в бесплатных медицинских учреждениях, то может быть, стоит пересмотреть свое отношение к здоровью и обратиться туда, где вы их получите в гораздо более качественном виде и с гарантией эффективности назначаемого лечения? Главное достоинство частной медицины – возможность создания различных программ, удобных пациентам, и, безусловно, быстрое освоение и внедрение новейших технологий, не говоря уже о мобильности в ведении маркетинговой, кадровой, медицинской и хозяйственной видов деятельности.

Некоторые преимущества клиники высшей категории.

При наблюдении в платном медицинском центре вы получаете ряд неоспоримых преимуществ.

- Отсутствие очередей на прием к специалистам.

- Возможность пройти обследование у врачей всех необходимых специальностей в одном месте.

- Получение результатов анализов любой сложности.

- Диагностика с использованием новейшей дорогостоящей аппаратуры.

- Отсутствие сложностей с записью к специалистам.

- Возможность обращения к лечащему врачу даже в выходные и праздничные дни.

- Получение качественной консультации у любых специалистов.

- Вам не придется терпеть пренебрежительное отношение врача.

Отдельно можно отметить сам подход в муниципальных и частных клиниках. Если в первых пациентов называют «больными» и стараются их вылечить, то в платных центрах речь идет о здоровье, а не о заболевании, о профилактике, а не о принятии запоздалых мер. Унылая атмосфера бюджетных больниц и поликлиник отнюдь не способствует правильному настрою пациентов на оздоровление, не говоря уже о грубом отношении персонала и доступности предметов первой необходимости в бытовом плане.



Как вы думаете, какой врач будет лучше радеть о здоровье своих пациентов: замотанный бесконечным написанием отчетов и бессчетным количеством «больных» или тот, который имеет возможность повышать свою квалификацию на зарубежных профильных конференциях и курсах, проводить собственные исследования для защиты докторской диссертации и пользоваться последними достижениями науки и техники для обслуживания посетителей? Именно такие специалисты работают в клинике Клиника Чертаново



Ни для кого сегодня не секрет, что некоторые виды диагностирования и лечения по заболеваниям, связанным с диетологией, аллергологией, сексологией, генетикой и многими другими, в государственных медучреждениях просто не проводятся (хотя, возможно, и числятся в каких-то перечнях).

Конкретные возможности современной медицины

Невозможность применения медикаментозного прерывания беременности (без проникновения во внутренние органы) или лечения эректильной дисфункции отнимают столько нереализованных возможностей у пациентов, которые могут счесть себя «безнадежными» и, напротив, обретут надежду в случае обращения в платную клинику!



Ведение беременности, спермограмма, удаление новообразований, хирургическая пластика, 3D узи, эндоскопия – практически все области медицины для сохранения здоровья пациентов стали возможны, благодаря деятельности медицинского центра «Клиника Чертаново».



Но это далеко не все. Существуют скидки для тех, кто в этом заинтересован. Например, бесплатный общий клинический анализ крови для посетителей клиники, десятипроцентные скидки на ведение беременности в зависимости от ее сроков, десятипроцентные скидки при обследовании по коллективным заявкам и масса других. Если рассмотреть самые распространенные примеры заболеваний и способы лечения, к которым прибегают в муниципальных и частных клиниках, становится ясно, что наше здоровье должно находиться в руках только наилучших специалистов. Сколько раз с вами бывало, что, придя в поликлинику с простым диагнозом «острое респираторное заболевание», вы получали назначение принимать антибиотики, в лучшем случае, в сочетании с антигистаминами? Но сохранение постоянного иммунитета не входит в обязанности муниципальных терапевтов. И они продолжают уничтожать природные силы организма своих «больных» лошадиными дозами антибиотиков.



Многие пациенты узнают об истинных возможностях своего организма только после обращения в частную клинику «Клиника Чертаново», где врач подробно объясняет последствия приема каждого лекарств и изыскивает альтернативные возможности лечения ОРЗ и исправления проблемы иммунодефицита. То, что хронические заболевания можно победить, просто применяя правильное питание, об этом вряд ли возможно задуматься с учетом заинтересованности государственных медицинских работников в активной деятельности государственных же аптек.

Еще один бесценный плюс: никаких очередей!

Часто можно услышать от молодых мам такую фразу: «Скоро подойдет наша очередь на массаж!» Массаж – это процедура, на которую не должно быть очереди, и она должна осуществляться не периодически, а регулярно, тогда это будет по-настоящему эффективная профилактика от массы заболеваний, и вам вообще можно будет отказаться от применения лекарств.



От какого количества операбельных вмешательств по поводу позвоночной грыжи мы были бы избавлены, если бы отделения мануальной терапии находились в зоне доступности! Кстати, в медицинском центре «Клиника Чертаново» есть и такая сфера. Да чего там только нет! Все сосредоточено так, чтобы удобно было и пациентам, и докторам.



А такая хрупка сфера, как психика! Подавление ее в государственных медучреждениях с помощью лошадиных доз транквилизаторов и других препаратов – обычное дело. И разве придет вам после этого в голову обращаться к местному психиатру в случае слишком частых и резких перепадов настроения, постоянного чувства тревоги, неадекватных идей, суицидных мыслей и тому подобное? Особенно страшно, если это происходит с маленькими детьми, и не знаете, куда обратиться. Все просто, в этих и других ситуациях, связанных со здоровьем, можно и нужно обратиться в медицинский центр «Клиника Чертаново».



Да, иногда возникает необходимость потратить все заработанные деньги на реабилитацию здоровья. Но сделайте это – и качество вашей жизни изменится! Вы снова сможете работать и жить на полную мощность, только регулярно поддерживая свой организм необходимой гимнастикой, диетами, правильным питанием и здоровым образом жизни.

Выбираем грамотного специалиста или «семь раз отмерь»!

Почему, выбирая костюм или обувь, вы не ленитесь посетить несколько магазинов и выбрать для себя самое лучшее? А, выбирая ортодонта, вы способны довериться врачу, который просто оказался неподалеку от места вашего проживания? А ведь у вас есть возможность посетить для первой консультации несколько клиник и выбрать наиболее компетентного специалиста!



К счастью, специалистам «Московского доктора» не приходится сомневаться, кого выберет пациент – квалификация всех специалистов, работающих здесь, достаточно высока, и наличие большого числа посетителей и отзывы о клинике - тому доказательство.

Удавалось ли вам полностью исцелиться от аллергии? А ведь это вполне возможно в наши дни. Причем, совсем не обязательно только принимая антигистаминные средства в период обострений! Аллерголог частной клиники решит проблему более бережным для вашего организма путем!



Неправильно поставленный диагноз из-за применения устаревшего оборудования, недостаточной компетенции врача или по каким-то другим причинам смогут навсегда уйти из вашей жизни, если вы найдете возможность лечиться там, где сами пожелаете – только у высококлассных специалистов, только в лучшей клинике Москвы, только там, где лечат все недуги и оздоровляют организм!